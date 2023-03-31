AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Amasız ve fakatsız saldırıyı kınıyorum

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Meral Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim” dedi.

Silahlı saldırı için Kabaktepe "Amasız ve fakatsız saldırıyı kınıyorum" dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kabaktepe'nin açıklamalarından bazıları şöyle:

Hakikaten çok müessif bir hadise. Şiddetli bir şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Amasız ve fakatsız, bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım, devam edeceğiz. Bugün İYİ Parti’mize İstanbul’da gerçekleştirilen bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Üzüldük kelimesi ile ifade etmek yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize hem birliğimize, hem kardeşliğimize, demokrasi hayatımızın varlığının göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bunu kınamanın ötesinde; bunu hem davranışlarımızla hem sözlerimizle kınamaya devam edeceğiz.

Sayın Genel Başkan Meral Hanım da yukarıdaydı, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede, bu hain saldırıyı gerçekleştirenler, yakalanır. Çünkü ülkemizde ve Türkiye’de gerek insanımıza yönelen, gerek kurumlarımıza yönelen, gerek siyasilerimize yönelen veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarmamız lazım.

Biz her zaman, hep beraber, hep birlikte 85 milyon olarak hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktalı virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya devam edeceğiz, devam etmeliyiz diyorum.

(Kaynak: ANKA)