Osman Özköylü'den Volkan Bayarslan'a flaş sözler: Sözlerimi geri alıyorum

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti.

"İLAHİ ADALET TECELLİ ETTİ"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade eden Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Çok mutluyum, gururluyum böyle bir takıma sahip olduğum için. Lig içerisinde hedeflerimizi kovalamamıza yardımcı olan oyuncularımı tebrik ediyorum. İzleyen herkesin keyif aldığını düşünüyorum. İkinci yarıda sağ olsun Volkan hoca da buna katkı yaptı, oyunu güzelleştirmek adına. Neticede bir ilahi adalet var. O tecelli etti. O yüzden de çok mutluyum. Maça çok iyi başladık ama çok basit hatayla geriye düştük. Pozisyona giren, rakibini sahadan silen bir Pendikspor vardı. Tabii bunun ikinci yarı devam etmesi gerekiyordu. Oyun içerisinde onların daha üretken olmaları, daha iştahlı olmaları, rakibin üstün olmasına neden oldu. Akan oyunda çok fazla pozisyon olmadı. Topa sahip olmayı yapamadık. Benhur, Amilton ve Olawoyin performanslarıyla bizim adımıza sıkıntılar oluşturdu” ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN SÖZLERİMİ GERİ ALIYORUM"

Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan’ın ikinci yarıda kötü bir yönetim sergilediğine vurgu yapan Özköylü, “2. yarı ilk 5 dakikada dördüncü hakeme de söyledim; Volkan hoca maça kötü başladı. Tüm kararlar Rizespor lehine olmaya başladı. Bu maçın gidişatı hakem açısında iyi görünmüyor, bize yansıması iyi olmayacak dedim. Ne kadar haklı olduğumu da Volkan hoca gösterdi. Hakkaniyetli bakıyorum, adaletli bakıyorum. Kaçırdıkları penaltılar penaltı olabilir mi? Olabilir. Ancak 1. penaltı uzaktan yakından alakası yok. Bir şeyler oluşturmaya çalıştılar. Maçın başında Volkan Bayarslan’a dedim ki; ‘Senin adını duyunca içim rahatladı, senin adaletine güveniyorum. Bu maçı senin yönetecek olman bizim adımıza büyük şans’ dedim. Ama yanılmışım bütün sözleri geri alıyorum. VAR hakemi ile beraber bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biz sezon başından beri ne için uğraşıyoruz. Biz de emek harcıyoruz, alın teri döküyoruz. Kariyerimiz var, kazanacağımız paralar var. Bugün kaybetsek bu travma ile belki play-off’u da kaybedebiliriz. Sahada doğru olan neyse, o yapılsın” şeklinde konuştu.



"BİRİLERİ BİZİM ÇIKMAMIZI İSTEMİYOR"

Pendikspor’un emeklerine saygı duyulmasını istediklerini aktaran Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı: “İlk yarı mükemmel oynadık, ikinci yarı hatalar yaptık. Bu hatalar neticesinde maçı da kaybedebilirdik. Ama hakemlere de birileri siz ne yapıyorsunuz demeleri lazım. Ama burada bir emek var, yatırım var. Lütfen rica ediyorum. Lütfen saygı duysun. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sadece oynadığımız, takımın mücadelesine saygı duyulmasını istiyoruz. Biz bunun sonucunu getirmek istiyoruz. Birileri bizim çıkmamızı istemiyor. Demek ki Rizespor’un çıkmasını istiyor. Allah’ın adaleti bugün tecelli etti. Kazandık. Şimdi kovalayacağız, ikinci olmak için kovalayacağız. Yarışın içinde biz daha güçlüyüz." (İHA)