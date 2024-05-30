Osmaniye'de 3 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, Yunus Doğan yönetimindeki otomobil, önünde seyreden bir traktöre arkadan çarptı, bu çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine hızla ulaşan acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale ederken, Yunus Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aynı araçta bulunan eşi Esengül Doğan ve oğlu Burak Efe Doğan ise yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden Yunus Doğan'ın Kırmıtlı Köyü muhtarı olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.