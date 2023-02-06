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Osmaniye'de depremden yıkılan 9 katlı binada yangın çıktı

Kahramanmaraş'taki deprem Osmaniye'de de yıkıma sebep oldu. Yıkılan 9 katlı binada yangın çıktı

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 08:56
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Osmaniye'de depremden yıkılan 9 katlı binada yangın çıktı

Osmaniye'de depremden yıkılan 9 katlı binada yangın çıktı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi sırasında Osmaniye'de yıkılan 9 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Sabaha karşı yaşanan depremde Osmaniye'nin Esenler Mahallesi'nde 9 katlı bir bina çöktü. Binada yıkım olduktan sonra yangın başladı. Bir süre sonra olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Binanın en altında fırın olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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