Osmaniye’de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden sonra kurulan Karaçay Konteyner Kent Geçici Barınma Merkezi'nde saat 13.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde başlayan yangın, kısa süre içerisinde çevredeki diğer konteynerlere de sıçradı.

Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleriyle gerçekleşti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 konteyner kullanılamaz hale geldi, 3 konteyner ise zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.