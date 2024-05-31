Osmaniye’de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Osmaniye’de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın

Osmaniye’de konteyner kentte yangın çıktı. Çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Yaşanan olay sonrası 5 konteyner tamamen yanarken, 3’ü kısmen zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden sonra kurulan Karaçay Konteyner Kent Geçici Barınma Merkezi'nde saat 13.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde başlayan yangın, kısa süre içerisinde çevredeki diğer konteynerlere de sıçradı.

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Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleriyle gerçekleşti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında 5 konteyner kullanılamaz hale geldi, 3 konteyner ise zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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