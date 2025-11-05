Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları son bulmuyor. Kazanın adresi bu kez Osmaniye oldu.

Düziçi'ne bağlı Püsürlü ile Gümüş köyleri arasındaki yolda Meryem H. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı.

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ ÇOCĞU YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler sürücüyü ve 5 yaşındaki çocuğu araçta sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.