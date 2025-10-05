Osmaniye'de ilaç operasyonu! Polis binlercesini ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Kişilere ait yerlerde yapılan aramada ele geçirilen ilaçların piyasa değeri 2,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan 250 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında M.Ç.P., M.P. ve A.Y. isimli şahısların ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 250 bin adet ilacın yasal mevzuata aykırı şekilde, uygun depolama şartları sağlanmadan ve son kullanma tarihleri geçmiş olarak saklandığı belirlendi.

Ele geçirilen ilaçlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

