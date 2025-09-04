Osmaniye’de korkunç kaza! Araçta can pazarı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrelerce sürüklendikten sonra kavşakta bulunan bir direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü Hüseyin Kütük, hayatını kaybetti.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kütük idaresindeki 80 HB 444 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç kavşakta bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, 29 yaşındaki Hüseyin Kütük ağır yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

