Osmaniye’de yıkım anı! Toz bulutları arasında kurtuluş

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde orta hasarlı Berker Apartmanı’nın yıkımı sırasında bina çöktü. İş makinesi operatörü son anda kurtuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'ndeki Hasan Çenet Caddesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı'nın mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı.

Cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılıp, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirildi. Geçen gün bir bölümü yıkım sırasında çöken binanın geri kalan kısmı da çöktü. Toz bulutları arasında kalan iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Berker Apartmanı'nın tamamen yıkılmasıyla, Osmaniye'de depremler sonrası ayakta kalan son yüksek katlı orta hasarlı bina da ortadan kaldırılmış oldu.

