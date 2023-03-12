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Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın

Kahramanmaraş depreminde hasar alan Osmaniye Sakarcalık köy caminin minaresi için yıkım kararı alındı. Caminin minaresinin göç eden leyleklere yuva olduğunu söyleyen köylüler hasar alan cami minaresinin yıkılmasına karşı çıktı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:38
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Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın

Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın
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Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde yaşayan vatandaşlar, depremden zarar gören minare için verilen yıkım kararına, minarede bulunan leylek yuvasının bozulacağı gerekçesiyle tepki gösterdi. Minaredeki leylek yuvasının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar, yıkım yerine güçlendirme yapılmasını istedi.

YIKILIRSA KÖYÜN SEMBOLÜ YOK OLUR

Köy sakinlerinden Muella Durak, "Bu minarenin yıkılmasını istemiyoruz. Köyümüzün sembolü haline geldi. Bu leylekler her yıl zamanı, bahar mevsimi geldiğinde gelir, yumurtalarını yapar. Sonra yavrularını çıkarır. Ondan sonra, zamanı geldiğinde tekrar gelir, uçar gider. Ama yıkılmasına karar verilmiş, yıkılmasını istemiyorum. Çünkü yıkılırsa köyün bir sembolü kaybolmuş olur, tarihi bir sembolüydü. Güçlendirilmesini istiyoruz. Böyle bir karar çıkmış ama karara karşıyız. 40 yıldır geliyor" dedi.

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