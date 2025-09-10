Osmanlı torunu iktidarı yerden yere vurdu! Sosyal medyanın gündemine oturdu…

2. Abdulhamid’in dördüncü kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu dün X hesabı üzerinden iktidarın ekonomi yönetimini yerden yere vurdu. Geçtiğimiz senelerde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erdoğan’ı övgüye dizen Osmanoğlu’nun AKP’yi eleştirmesi dikkat çekti.

Resmi gazetede Erdoğan’ın imzasıyla yurt dışı çıkış harcına yüzde 40 üzerinde zam yapılırken damga vergisine de yüzde 49 üzerinde bir zam gerçekleşti.

ERDOĞAN’I YERE GÖĞE SIĞDIRAMAYAN OSMANLI TORUNU İKTİDARI VURDU

Zamlara ise Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu’ndan sert eleştiri geldi. Osmanoğlu, iktidarı yerden yere vurarak, “Maaşlar %10-15 artarken, Damga Vergisi’ne %49, Yurtdışı Çıkış Harcı’na %40 zam. Bu tezat, bütçe önceliklerinin halkın reel gelir kaybını göz ardı ettiğini gösteriyor. 2027’de enflasyonu tek haneye düşürme hedefi, mevcut politikalarla uzak bir hayal. Maalesef.” ifadelerini kullandı. Nilhan Osmanoğlu 2023 yılındaki seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlayarak yere göğe sığdıramazken şimdilerde iktidarı eleştirmesi ise dikkat çekti.

Maaşlar %10-15 artarken, Damga Vergisi’ne %49, Yurtdışı Çıkış Harcı’na %40 zam.



Bu tezat, bütçe önceliklerinin halkın reel gelir kaybını göz ardı ettiğini gösteriyor. 2027’de enflasyonu tek haneye düşürme hedefi, mevcut politikalarla uzak bir hayal. Maalesef. — Nurhan Sultan OSMANOĞLU (@NurhaanSultan) September 9, 2025

YORUMLAR YAĞMUR GİBİ GELDİ

Osmanoğlu’nun paylaşımına ise yorum yağmuru geldi. Bazı kullanıcılar; “Bu şey değil mi... Osmanlı...”, “Ağam bizimle eğleniiir!!!” ve “Ağam köprüleri satıyor şahlanıyoh derken satacak bir yer kalmayınca bizide köle gibi satar yakında!” şeklinde yorumlar yapıldı.

GÜNDEMİ DAHA ÖNCEDE SALLAMIŞTI

Ayrıca Osmanoğlu, 2012 yılında milletvekillerine e-posta göndererek, eylül ayında yapmayı planladıkları düğününü “dedemin sarayı” dediği Dolmabahçe'de yapmak istediğini söylemişti. 2017 yılından ailesinden kalan miras olduğu gerekçesiyle Galatasaray Adası'nın mülkiyetini istemesi dikkat çekmişti.