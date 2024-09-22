Osmanlı’nın gemi kazısında yeniçeri silahları bulundu

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında süren Kızlan Osmanlı Batığı kazılarında, Osmanlı dönemine ait yeni buluntular keşfedildi.

Bu yılki kazılarda, geminin kimliğini ve battığı dönemi aydınlatan önemli eserler gün yüzüne çıkarıldı. Osmanlı’nın seçkin birlikleri olan Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri, geminin bir çatışmaya girdiğini gösteriyor.

Ayrıca, Çin’in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri, geminin özel bir görev veya diplomatik bir misyon taşıdığına işaret ediyor. Porselenlerin paketlenmiş halde bulunması, bunların hediyelik eşyalar olarak taşındığını düşündürüyor.

Gemi personeline ve askerlere ait olduğu tahmin edilen pipo, şimşir taraklar, bakır kaplar, seramik testiler ve küpler de kazı alanında bulundu. Tunus, Djerba bölgesi üretimi seramiklerin varlığı, geminin çıkış noktasının Kuzey Afrika olabileceğini gösteriyor.

Kızlan Batığı, Türkiye karasularında ilk defa yeniçeri askerlerinin yer aldığı bir Osmanlı gemisine ait kalıntıların ortaya çıkarıldığı kazı olarak tarihe geçti. Geminin sancak bordasından ahşap parçalar gün yüzüne çıkarılırken, yapım tekniğine dair önemli bilgilere de ulaşıldı.

Tüm bulgular, geminin 17’nci yüzyılın ikinci yarısında, bir çatışma sonrasında battığını işaret ediyor.