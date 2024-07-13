Osmanlı'nın yandaş gazetecisini Murat Bardakçı açıkladı

Para için kalem tutmak, şahsi çıkarlar için gazetecilik yapmak tarihimizde olduğu gibi bugün de bir utanç konusu ola gelmeye devam ediyor.

Buna bir örneği de tarihçi Murat Bardakçı, Tarihin Arka Odası programında belgeleriyle birlikte açıklıyor.

Murat Bardakçı, devletten maaş alan dönemin önemli gazeteci ve aydınlarından Ebüzziya Tevfik’in Sultan Abdülhamid’den çeşitli bahanelerle nasıl paralar istediğini, padişaha yazdığı mektuplarla anlatıyor.

Murat Bardakçı konuşmasının devamında ise Ebüzziya Tevfik’in, Sultan’ı tahttan indiren İttihat Terakki’ye yazdığı mektubu da okuyor.

İşte Murat Bardakçı’nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar:

“Ebu Ziya Tevfi'nin el yazısıyla direkt padişaha Sultan Hamid'e yazılmış.

Saraydan maaşlı.

Başka bir şey, param bitti diye ayrı bir para istemiş Sultan Hamid'den.

Allah sizi başımızdan eksik etmesin, param bitti diyor.

Efendim, başka bir zaman, evimi taşıyacağım diyor.

Biraz diyor para verirseniz bana diyor.

Şeyden diyor taşınamıyorum diyor.

Çıkmam lazım, yeni bir eve çıkmam lazım diyor.

Birkaç altın istiyor.

O tarihten 15-20 gün sonra bir başka şey yazıyor.

Böyle antetli kâğıdına falan.

Efendimiz Allah sizi başımızdan eksik etmesin.

Sayenizde evimi taşıyabildim.

Siz olmasanız ben sokaktaydım diyor.

Efendim… Aradan bir müddet geçiyor.

İttihat Terakki geliyor.

Sultan Hamid'i deviriyor.

İttihat Terakki’ye şöyle bir mektup yazıyor.

Sultan Hamid’i ne iti ettiniz devirdiniz.

Nasıl milletin başına belaydı.

Çok iyi ettiniz devirdiniz işte

Siz bu vatanın kurtarıcısınız ama diyor…

Gazeteme ilan verirseniz diyor.

Her zaman emrinizdeyim diyor.”