ÖSYM adayları dikkat: Başvurular başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
ÖSYM adayları dikkat: Başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri başvuruları başladı.

ÖSYM, spor dallarında yetenek saptanan ve üst düzey başarı gösteren adaylar için yükseköğretim programlarına yerleştirme sürecinin 19 Ağustos'a kadar süreceğini duyurdu. 2024-YKS Kılavuzu'nda belirtilen 7.5 maddesi uyarınca, adayların başvuruları yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek ve posta yoluyla ya da elden yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak en fazla sekiz tercihte bulunabilecekler. Tercih değişikliği yapmak isteyenler, belirlenen süre zarfında değişikliklerini gerçekleştirebilecek. Tercih edilecek programlar ve şartları hakkında detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

İlgili Haberler
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
MEB'den sınav saati kararı Gündem
MEB'den sınav saati kararı
Pegasus'tan 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet kampanyası Gündem
Pegasus'tan 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet kampanyası
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretli, memur ve emeklilere yapılacak zam netleşiyor Ekonomi
Asgari ücretli, memur ve emeklilere yapılacak zam netleşiyor
Tırın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi Yerel Haberler
Tırın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi
Ardahan’da kelebeklerden "ölüm dansı" Yerel Haberler
Ardahan’da kelebeklerden "ölüm dansı"