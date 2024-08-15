ÖSYM adayları dikkat: Başvurular başladı

ÖSYM, spor dallarında yetenek saptanan ve üst düzey başarı gösteren adaylar için yükseköğretim programlarına yerleştirme sürecinin 19 Ağustos'a kadar süreceğini duyurdu. 2024-YKS Kılavuzu'nda belirtilen 7.5 maddesi uyarınca, adayların başvuruları yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek ve posta yoluyla ya da elden yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak en fazla sekiz tercihte bulunabilecekler. Tercih değişikliği yapmak isteyenler, belirlenen süre zarfında değişikliklerini gerçekleştirebilecek. Tercih edilecek programlar ve şartları hakkında detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.