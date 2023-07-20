ÖSYM çöktü! Öğrenciler kaç aldığına bakamıyor

Editör: İsa KARAARSLAN
17 ve 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ve milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler ÖSYM’nin sitesine akın edince site çöktü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sitesine giriş yapmaya çalışan adaylar ekranda hata uyarısı ile karşılaştı. YKS sonuçlarını öğrenemeyen öğrenciler isyan etti.
Siteye girildiğinde "HATA! Beklenmeyen bir bir hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz!" yazısıyla karşılaşıldı.