ÖSYM sınavına girecekler dikkat! Başvuralar başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları başladı, 30 Temmuz tarihinde son bulacaktır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din hizmetleri sektöründe çalışma arzusunda olan bireyler için düzenlenecek olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül'de icra edilecek.

Söz konusu sınav için başvuru süreci 9 Ağustos'ta başlayıp, 15 Ağustos'ta sona erecek. Ortaöğretim mezunu adayların da DHBT'ye başvuruları aynı tarih aralığında kabul edilecek. İlgili adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanarak, sabah saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirebilecekler.