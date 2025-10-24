Türkiye bu hafta ÖSYM’de yaşanan skandal iddiayı konuştu. İsmail Saymaz’ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği olayda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sayfasına girilerek, üniversite tercihlerinin değiştirildiği öne sürüldü.

TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Saymaz, skandalı ilk fark eden mağdurun İzmirli C.Ş. ve ailesi olduğunu söylerken, 22 tıp fakültesi 2 de dış hekimliği bölümlerini tercih yapan C.Ş'nin yaşlı bakım’ bölümüne yazdırıldığını aktardı. C.Ş, saat 00.07’de tercihlerine göz gezdirmek isterken listenin değiştirilip, özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümleri işaretlendiğini gördü. Ankara 24. İdare Mahkemesi ise olayın dışında ‘başka şikayetler var mı’ diye ÖSYM’ye yazı yazdı. Ardından mağdur sayısının 4 olduğu ortaya çıktı. C.Ş. ve ailesi adalet mücadelesi başlatırken, her ihtimale karşılık, ortaöğretim başarı puanı düşmesin diye 150 bin TL ödeyerek, kızlarını yüzde 50 burslu Başkent Üniversitesi Yaşlı Bakım bölümüne kaydetmek zorunda kaldıkları da ortaya çıktı.

Saymaz ise bu skandala karşın "ÖSYM, bu önlemleri yarından geci yok, almalı. Altı gencin davalarında müdahil olmalı ve eğer başka mağdurlar varsa bulup ortaya çıkarmalı. Gençlerin geleceklerini karartan el her kimse, bileğine kelepçe geçirilmeli” yorumunda bulunmuştu.

ÖSYM İDDİALARA CEVAP VERDİ

ÖSYM ise Saymaz’ın iddialarına cevap vermiş, "Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

MAHKEME C.Ş'Yİ HAKLI BULDU

Saymaz olaya dair yeni bir bilgiyi daha paylaştı. Saymaz, C.Ş. ve ailesi Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde dava açtığını belirtirken, mahkemenin 15 Ekim’de C.Ş.’yi haklı bulup işlemi iptal etti.

Mahkeme açıklamasında C.Ş. ile farklı şehirlerdeki üç mağdura ait tercihlerin de aynı IP adresinden girilerek, ortak veya benzer bölümlerle değiştirildiğinin altı çizildi.

C.Ş. ile farklı şehirlerdeki üç mağdura ait tercihlerin de aynı IP adresinden girilerek, ortak veya benzer bölümlerle değiştirildiği vurgulanıyor. C.Ş.’nin şikayetiyle bir dava açıldığına parmak basılarak, “Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde davacının tercihlerinin kendi isteği dışında bir müdahale ile değiştirildiğini ispatlar nitelikte olduğu anlaşıldığından, davalı idarece farklı IP numarası ile son yapılan değişiklikler göz önüne alınmadan davacının önceki tercihleri doğrultusunda değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, başvurusunun reddine yönelik tesis edilen işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı…” ifadelerine yer verildi.