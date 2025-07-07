Ot yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü

Kaynak: İHA
Ot yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Olay Cüzzam Deresi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu şehir çöplüğünün yanındaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Zarar gören alanlar dron ile görüntülenirken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı ile ilgili de ekipler çalışma başlattı.

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