Ot yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü

Olay Cüzzam Deresi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu şehir çöplüğünün yanındaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Zarar gören alanlar dron ile görüntülenirken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı ile ilgili de ekipler çalışma başlattı.