Ot yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü

Olay Cüzzam Deresi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu şehir çöplüğünün yanındaki boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
3 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Zarar gören alanlar dron ile görüntülenirken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkışı ile ilgili de ekipler çalışma başlattı.