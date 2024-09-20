Otel restoranında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otel restoranında silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum'da bir otelin restoranında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurulurken, 1 kişi de darp edildi.

Çorum'da bir otelin restoranında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurulurken, 1 kişi de darp edildi.

Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ç. silahla vurulurken, Ümit K. ise darp edilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otel restoranında silahlı kavga: 2 yaralı

Otel restoranında silahlı kavga: 2 yaralı

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