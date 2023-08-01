Otelde verilen şampuanlara dikkat. Sakın kullanmayın

Otelde ücretsiz sunulan banyo malzemelerinin bazen tehlikeli olabileceğini söyleyen bir otel müdürü, bunları kullanmamanın yollarını anlattı.

Şampuan şişelerinde neler var?

Videoyu paylaşan otel müdürü Melissa Hanks, otelde duş alırken banyoda bulunan şampuan, saç kremi ve vücut losyonu gibi ürünlerin asla kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Hanks, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “Bu ürünlerin şişeleri ağzına kadar dolu görünse de sizden önceki müşteriler içine bir şeyler karıştırmış olabilir. Şişelerde saç boyası, ağartıcı, tüy dökücü krem gibi şeyler gördüğümüz oluyor. Bu yüzden bu ürünleri kullanmayın.”

Kendi bakım ürünlerinizi getirin

Hanks, otelde kalırken kendi bakım ürünlerini getirmenin en güvenli yol olduğunu belirtti. Eğer yanınızda bu tür ürünler yoksa da resepsiyondan yeni bir bakım seti istemenizi tavsiye etti. Hanks, bu tür durumların sık sık yaşandığını ve hoş olmayan sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Valizi nasıl hazırlamalı?

Otelde kalırken dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var. Valizi hazırlarken hem yerden tasarruf etmek hem de ihtiyaç duyulan her şeyi almak önemli. Güneş gözlüğü, hasır çanta, güneş kremi, yatıştırıcı krem, keratin içerikli şampuan ve deniz ayakkabısı gibi parçalar tatilde hem şık hem de sağlıklı olmanızı sağlayabilir. Ayrıca pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, sağlık sigortası gibi evrakları da valizin bir köşesine koymayı unutmayın.