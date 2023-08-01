Otelde verilen şampuanlara dikkat. Sakın kullanmayın

TikTok’ta bir seyahat sayfasının paylaştığı video, otelde kalırken dikkat edilmesi gereken bir konuya dikkat çekti.

Otelde verilen şampuanlara dikkat. Sakın kullanmayın

Otelde ücretsiz sunulan banyo malzemelerinin bazen tehlikeli olabileceğini söyleyen bir otel müdürü, bunları kullanmamanın yollarını anlattı.

Şampuan şişelerinde neler var?

Videoyu paylaşan otel müdürü Melissa Hanks, otelde duş alırken banyoda bulunan şampuan, saç kremi ve vücut losyonu gibi ürünlerin asla kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Hanks, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “Bu ürünlerin şişeleri ağzına kadar dolu görünse de sizden önceki müşteriler içine bir şeyler karıştırmış olabilir. Şişelerde saç boyası, ağartıcı, tüy dökücü krem gibi şeyler gördüğümüz oluyor. Bu yüzden bu ürünleri kullanmayın.”

Kendi bakım ürünlerinizi getirin

Hanks, otelde kalırken kendi bakım ürünlerini getirmenin en güvenli yol olduğunu belirtti. Eğer yanınızda bu tür ürünler yoksa da resepsiyondan yeni bir bakım seti istemenizi tavsiye etti. Hanks, bu tür durumların sık sık yaşandığını ve hoş olmayan sonuçlara yol açtığını ifade etti.

Valizi nasıl hazırlamalı?

Otelde kalırken dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var. Valizi hazırlarken hem yerden tasarruf etmek hem de ihtiyaç duyulan her şeyi almak önemli. Güneş gözlüğü, hasır çanta, güneş kremi, yatıştırıcı krem, keratin içerikli şampuan ve deniz ayakkabısı gibi parçalar tatilde hem şık hem de sağlıklı olmanızı sağlayabilir. Ayrıca pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, sağlık sigortası gibi evrakları da valizin bir köşesine koymayı unutmayın.

Öne Çıkanlar
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Son Haberler
İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım Spor
İsmail Kartal: Herkesi görmem ve taramam lazım
Devrilen boru yüklü tırın içinden bira kutuları çıktı Yaşam
Devrilen boru yüklü tırın içinden bira kutuları çıktı
Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı Dünya
Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı Güncel
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı
Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu Güncel
Adana’da kaçırılma iddiası paniğe neden oldu
Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı Spor
Ronaldo eski günlerini aratmıyor. Portekizli yıldız sezonu golle açtı
Konyaspor'un yeni başkanı seçildi. Borcun çok da önemli olmadığını açıkladı Spor
Konyaspor'un yeni başkanı seçildi. Borcun çok da önemli olmadığını açıkladı