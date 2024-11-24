Otizm akademisinde küçük çocuğa işkence! Hemşireden kan donduran sözler

Beylikdüzü’nde Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli özel bir kuruma ailesi tarafından bakım görmesi için verilen 9 yaşındaki U.M.K isimli çocuğun, darp edildiği iddia edildi.

ÇOCUĞUN AİLESİ KURUMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğun çeşitli yerlerinde morluklar gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Öte yandan aynı kurumda olduğu iddia edilen bir başka çocuğun şiddet gördüğü anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ÇOCUĞU GÖSTERMEDİLER

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Mor Menekşe Otizm Akademisinde yaşandı.

İddiaya göre, çocuklarını ziyaret etmek için kuruma gelen aileye önce hemşireler tarafından çeşitli bahanelerle çocukları gösterilmek istenmedi.

"BU DURUMU KENDİ ARAMIZDA HALLEDEBİLİRİZ"

Ailenin çocuğunu görme ısrarı üzerine getirilen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darp, ısırma ve yanık izleri gördüğünü ifade eden aile, kurumun müdürü Aybüke L. isimli şahsın kendilerine, "Ben buraya yeni geldim. Benimle bir alakası yok. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediğini iddia etti.

"BEĞENMİYORSANIZ KENDİNİZ BAKIN"

Öte yandan kurumda çalışan İlayda T. isimli hemşirenin kendilerine, ‘Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız’ dediğini iddia eden aile, Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli kurumdan şikayetçi oldu.

"HAYATIMDA GÖREBİLECEĞİM EN KÖTÜ ŞEYDİ"

Çocuğu ziyaret etmek için İstanbul'a geldiğini söyleyen baba Kaymak, "Mor Menekşe Otizm Merkezi’nin girişinde gördüğüm şey benim için hayatımda görebileceğim en kötü şey olabilirdi. Oraya gittiğimde 8 tane otizmli kız çocuğunun ayaklarında terlik, çorap hiçbir şey yok o şekilde dışarıda birisi yere düşmüş ağzı kanıyor. Çok kötü bir durumdalardı. Oradaki bulunan bir hemşireye 'kapıyı açın çocuğumuz var içeride göreceğiz' dedim. 'Giremezsiniz' dediler. Biz de ısrarcı olduk. İçeri girdik.

"BEKLEME SALONU PİSLİK İÇİNDEYDİ"

İçeri girdiğimizde bizi ana binaya almadılar. Ama ben dedim ki ana binayı görmek istiyorum dedim. Bunu kabul etmediler. Bizi bekleme salonuna aldılar. Bekleme salonu da pislik içindeydi.

Çocuğumun getirilmesi için ısrarcı oldum. Çocuğum geldi. Çocuğumun üzerindeki hiçbir kıyafet bize ait değildi. Çocuğuma o an buldukları bir kıyafet ve ayakkabı giydirmişlerdi. Giydirdikleri ayakkabı da ayağına 5 numara büyüktü.

OMZUNDA, SIRT BÖLGESİNDE VE AYAK BİLEĞİNDE MORLUKLAR GÖRDÜM

Çocuğun sol boyun kısmında gördüğüm morluktan dolayı üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladığımda çocuğun kolunda, omzunda, sırt bölgesinde ve ayak bileğinde morluklar olduğunu gördüm.

SOPAYLA MI VURDULAR?

Bu morlukların sopayla vurularak olduğunu anlayabiliyorsunuz. Olay yerine polis çağırdım. Oradaki hemşireler 'biz göreve yeni geldik biz yapmadık' dediler. Bana müdürü diyor ki 'ben 24 Temmuz’da işe başladım'. Bu çocuğun hiçbir raporu yok muydu? Bu çocuk bu hale nasıl geldi. Karakola gittik ve şikayette bulunduk. Her yere yazdık. Ben şu an çocuğumu aldık. Benim çocuğum bir şekilde tedavisini görüp iyileşecek. Ama orada bulunan 70 çocuk hiç iyi durumda değil” diye konuştu.

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR

Öte yandan aynı kurumda çekildiği iddia edilen bir başka görüntüde, balkonda bir şahsın bir çocuğa şiddet uyguladığı anlar yer aldı.