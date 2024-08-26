Otoban göl: Yollar sular altında kaldı

Burdur’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde akşam akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle tarım arazileri ve yollar su içinde kalırken, bazı noktalarda sel sularının getirdiği kayalar nedeniyle yollar kapandı.

SÜRÜCÜLER YOLDA ZOR ANLAR YAŞADI

Sürücülerin zor anlar yaşadığı görülürken, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir çok sürücünün araçlarıyla su birikintileri içerinde kaldığı gözlemlendi.

İTFAİYE TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Kent merkezlerinde itfaiye ekiplerince balçıkla sıvanan caddeler, tazyikli su ile temizlenirken herhangi bir iş yeri veya evde su baskını olmadığı öğrenildi.