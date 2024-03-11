Otobana girip ortalığı birbirine kattılar! Sürücüler arabadan inip kovaladı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda büyükbaşlar yola indi. Otlamaları için bırakılan 4 büyükbaş hayvan, TEM otoyolu Dilovası gişelerden girince kendilerini yolun ortasında bulurken, hayvanlar Sakarya-Ankara istikametine ilerlemeye başladı.

Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, sürücülerin önünde de aniden çıktı. İnekleri fark eden sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken gözlerine inanamazken, yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerlemekte sorun yaşadı.

ARAÇTAN İNEREK İNEK KOVALADILAR

Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini bekledi, kimisi ise araçtan inerek hayvanları kenara almaya çalıştı. Araçtan inen bir yolcu ineklere adeta çobanlık yaparak gişelere doğru kovalarken, ineklerin araç sürücüleriyle imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

Şaşırdığını söyleyen bir araç sürücüsü ise "Valla hiç hoş değil hangi çağda yaşıyoruz. Bunların acaba sahipleri yok mu ?" dedi.