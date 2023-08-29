Otobüs durağında bekleyen kadına yangın söndürme tüpü sıkıp hızla kaçtılar

Bursa’da Açık kasa kamyonetle otobüs durağına yaklaşan bir grup genç, durakta bekleyen kadının üzerine yangın söndürme tüpü püskürterek hızla kaçtı.

Otobüs durağında bekleyen kadına yangın söndürme tüpü sıkıp hızla kaçtılar

Olay, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaştı.

Gruptan bir kişi, yangın söndürme tüpünü duraktaki bankta oturan trans bireye doğrultup gaz sıktı. Görüntülerde, trans bireyin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü.

O ANLARI KAYIT ALTINA ALDIRDILAR

Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde otomobildeki 3 kişi, kaldırımda bekleyen bir kadına yangın tüpü sıkıp ardından olay yerinden uzaklaşmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı Güncel
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti Magazin
Ünlü aktör Gerard Depardıeu kendini Türk doktorlarına emanet etti
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti Yaşam
Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu Spor
Arsenal'den Victor Nellson kararı. Galatasaray'dan ayrılıyor mu
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü? Keşfet
Ünal Silver kimdir? Ünal Silver neden öldü?
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu Güncel
Taksi ücretlerine okkalı zam: Açılış ücreti 50 lira oldu
Yalova’da arazi yangını Güncel
Yalova’da arazi yangını