Otobüs durağında bekleyen kadına yangın söndürme tüpü sıkıp hızla kaçtılar

Olay, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaştı.
Gruptan bir kişi, yangın söndürme tüpünü duraktaki bankta oturan trans bireye doğrultup gaz sıktı. Görüntülerde, trans bireyin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü.
O ANLARI KAYIT ALTINA ALDIRDILAR
Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde otomobildeki 3 kişi, kaldırımda bekleyen bir kadına yangın tüpü sıkıp ardından olay yerinden uzaklaşmıştı.