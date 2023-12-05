Otobüs kundaklama girişimini vatandaşlar önledi

Beylikdüzü’nde 2 şahıs park halindeki otobüsü kundaklamaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs kısa sürede söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Otobüs kundaklama girişimini vatandaşlar önledi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yol kenarında park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi tarafından yakılmaya çalışıldı.

Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi ile otobüs söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 2 şüphelinin otobüsü yakmaya çalıştığı tespit edilirken şahıslar her yerde aranmaya başladı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün yanına gelen şahısların, uzun bir süre ateş yakmaya çalıştıkları ve ardından otobüsü ateşe verdikleri anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama girişiminin nedeni henüz bilinmezken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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