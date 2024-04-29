Otobüs nehre yuvarlandı. 25 ölü 13 yaralı

Kaynak: İHA
Otobüs nehre yuvarlandı. 25 ölü 13 yaralı
Peru'nun kuzeyindeki And Dağları’nda otobüs kazası meydan geldi. Kaza sonucu 25 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi ise yaralandı.

Peru'nun kuzeyindeki And Dağları’nda meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. Feci kaza sonucu 25 kişi ölürken, 13 kişi ise yaralandı. Cajamarca Bölge Savcısı Olga Bobadilla tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada otobüsün dün akşam saatlerinde Sorochuco kasabasına giderken bir yamaçtan nehre düştüğünü öğrenildi.

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Bobadilla, "Kaza gece oldukça engebeli ve asfaltsız bir yolda meydana geldiği ve otobüs nehre düştüğü için hala bilgi toplanıyor" diye konuştu.

Otobüsün hareket ettiği Celendin kasabasında 3 günlük yas ilan edildi.

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