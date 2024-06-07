Otobüs şirketlerine yaptırılmak istenen emekli indirimi denetlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul Esenler'deki otogarda denetim yaptı. O denetimin birinci amacının enetimlerin birinci amacının yolcuların güvenliği, ikincisinin fahiş fiyat olduğunu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, "Otobüs firmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldıkları fiyat tarifesinin üzerinde fiyat kesiyorlar mı? Fırsatçılık yapıyorlar mı? Ona bakıyoruz." dedi.

Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Otobüs firmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi'ne (UETDS) bütün yolcu bilgilerini girmeleri zorunlu, bakanlığa bildirmeleri zorunlu. Biz oradan takip ediyoruz. Yolcuların isimleri, TC'leri ve nereye gittikleri, düzenledikleri bilet ücretlerinin UETDS verilerine girişinin yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar gereği otobüs firmaları, bütün emeklilerimize şartsız, koşulsuz bakanlıktan almış oldukları fiyat tarifelerinden yüzde 20 indirim uygulayacaklar."

Oğuzhan'ın Bu sözler özel sektöre verilen talimatın verildiğinin ispatı gibi...Emekli yılı ilan edip, 10 bin lira maaşa mahkum edilen emeklilere zam yerine KYK yurtlarında tatil yaptırmaya girişimlerinde bulunulmuştu. Şehirlerarası ulaşımı sağlayan özel şirketlere emeklileri yüzde 20'lik indirim yaptırılmaya çalışılıyor. Bu da otogarlarda yapılan denetimlerle sağlanmaya çalışılıyor. Ya şimdi o şirketler "Mazota indirim var mı? diye sorsa ne yanıt verilecek.

Bu yılın sonuna kadar bütün emeklilerin yüzde 20 indirimden faydalanacağını kaydeden Oğuzhan, "Emeklinin yüzde 20 talep etmesi halinde firma yüzde 20 uygulamazsa biz de bunu tespit edersek, bizim Karayolu Taşıma Yönetmenliği'nden doğan 5 uyarma cezamız var. Bir uyarma cezası 420 lira. Yani 2 bin liradan fazla idari para cezasına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.