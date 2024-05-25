Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Kaynak: İHA
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bölgeye götürdü. Şoförün hareketi takdir topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Sinan Ata, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için otobüsü durduran kaptan, onu güvenli bir bölgeye bıraktı.

Şoförün bu hareketi yolcular tarafından takdirle karşılandı. Kaplumbağanın yolda bulunması ve şoförün durarak onu güvenli alana bırakması araç kamerasına yansıdı.

Bir yolcu "Nasıl olsa ben ezmem diyerek yanından geçip gitmedi. Hayvanı başka bir aracın ezme olasılığını düşünerek onu boş araziye bıraktı. İyilik yine kazandı" yorumunu yaptı.

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