Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi. Antalya'da otobüs alevler içinde kaldı

Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda 07 AU 0380 plakalı halk otobüsünde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yangın hızla otobüsün tamamını sararken, şoförün ivedilikle otobüsün kapılarını açarak yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önledi.

Yolcuların otobüsü boşaltmasından kısa bir süre sonra ise alevler tüm otobüsü sardı. Otobüste çıkan yangını gören vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar sonrası otobüsün yandığı bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgeye intikal eden ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polisin çıkan yangına ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.