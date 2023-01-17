﻿Otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 23 yaralı

Mersin'de U.K'nin kullandığı 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, R.S. idaresindeki demir profil yüklü 31 AEK 926 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Yolu bir süre trafiğe kapatan ekipler, otobüste ve kaza yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.(AA)