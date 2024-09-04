Otobüs yolcusu 500 bin lirasını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde yaşanan bu üzücü olayın ardından Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Niğde'den Bursa'ya seyahat eden Melis A., yolcu otobüsünün mola verdiği Evren ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde, içinde 8 gram altın, 4 yarım altın, 4 ata altını, 2 tam altın ve 13 çeyrek altın bulunan çantasını unuttuğunu fark ederek durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede çantanın çalındığını ve içindeki değerli eşyaların yerinde olmadığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, 500 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarının kayıtları titizlikle incelenirken, çevredeki kişilerden de bilgi alınıyor.

Bu üzücü olay, vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken, yetkililer de güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.