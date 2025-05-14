Otobüslerde sivil denetim!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüslerde sivil denetim!

Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sivil ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığında denetimlerini sürdürüyor. Sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu.

Hakkari-Van seferini yapan bir yolcu otobüsüne "yolcu" olarak binen sivil trafik polisleri, seyahat süresince sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Denetim sırasında sürücünün hiçbir kural ihlali yapmadığını tespit eden sivil polisler, yolculuğun sonunda kimliklerini açıklayarak sürücüye duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Polis memurları, otobüsteki yolculara da kendilerini tanıtarak emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yolculuk boyunca emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polisler, yolcuları bu konuda uyardı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, denetime ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehirlerarası otobüslerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Yolculuğunuzun güvenli geçmesi için 7/24 yanınızdayız."

Otobüslerde sivil denetim!

Son Haberler
Elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor, satışlarda yükseliş!
Elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor, satışlarda yükseliş!
Terör örgütü PKK’dan üstü kapalı flaş talimat!
Terör örgütü PKK’dan üstü kapalı flaş talimat!
CHP’li Milletvekili İnan Akgün Alp'e uyarı cezası
CHP’li vekile uyarı cezası
49 ilde tefeci operasyonu! 146 kişi kıskıvrak yakalandı
49 ilde tefeci operasyonu! 146 kişi kıskıvrak yakalandı
Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leri belli oldu
Türkiye Kupası sahibini buluyor! Galatasaray ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leri belli oldu