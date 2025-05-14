Otobüslerde sivil denetim!

Hakkari-Van seferini yapan bir yolcu otobüsüne "yolcu" olarak binen sivil trafik polisleri, seyahat süresince sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Denetim sırasında sürücünün hiçbir kural ihlali yapmadığını tespit eden sivil polisler, yolculuğun sonunda kimliklerini açıklayarak sürücüye duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Polis memurları, otobüsteki yolculara da kendilerini tanıtarak emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yolculuk boyunca emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polisler, yolcuları bu konuda uyardı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, denetime ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehirlerarası otobüslerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Yolculuğunuzun güvenli geçmesi için 7/24 yanınızdayız."