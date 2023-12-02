Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı

İHA'nın haberine göre, kaza, Dere Mahallesi 652 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma B. (54) isimli kadın, caddeden karşıya geçmek isterken A.Y. (56) yönetimindeki 68 HO 1088 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kadın, otobüsün altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti.

Kadın, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Otobüs sürücüsü A.Y., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.