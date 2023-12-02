Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı

Aksaray’da bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kadın, otobüsün altında kaldığı sırada çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı

İHA'nın haberine göre, kaza, Dere Mahallesi 652 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma B. (54) isimli kadın, caddeden karşıya geçmek isterken A.Y. (56) yönetimindeki 68 HO 1088 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kadın, otobüsün altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti.

Kadın, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Otobüs sürücüsü A.Y., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

aw089896-01.jpg

aw089896-02.jpg

aw089896-03.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması Spor
Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Gündem
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı Ekonomi
THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı
Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom Sağlık
Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom
Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde Magazin
Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde
Kanser tedavisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar Sağlık
Kanser tedavisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar
Fenerbahçe 3-0 kazandı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı