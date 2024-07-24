Otobüsün bagajından 6 ruhsatsız tabanca çıktı

Kaynak: DHA
Otobüsün bagajından 6 ruhsatsız tabanca çıktı

Kars'ta polisler, bir yolcu otobüsün bagajında yaptığı aramada kıyılmış tütünlerin arasında 6 adet ruhsatsız tabanca bulunduğunu kaydetti.

Kars'ta polis ekipleri bir yolcu otobüsünde yapılan aramada şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otobüsün bagajında kıyılmış tütünler arasında gizlenmiş 6 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyon sonucunda H.B. adlı şahıs gözaltına alındı ve emniyetteki ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri, Kars kent merkezinde gerçekleştirilen uygulama noktasında otobüs üzerinde yapılan detaylı aramada koli içerisinde bulunan ruhsatsız silahları ele geçirdi. Kıyılmış tütünler arasına gizlenmiş olan tabancaların yanı sıra, 6 adet şarjör ve 75 fişek de operasyon kapsamında ele geçirilen diğer materyaller arasında yer aldı.

Operasyonun detaylarına göre, koliyi sahiplenmekle suçlanan H.B.'nin Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla birlikte H.B., gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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