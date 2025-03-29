Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim

Ramazan Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinde denetim yapıldı. Polis tarafından yapılan denetimlerde sürücü belgeleri, araçların teknik yeterlilikleri ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerine denetim yaptı. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü yapılan denetimlerde otobüs şoförlerinin ehliyetleri ve araçların evrakları kontrol edilirken devam eden kış lastiği uygulamasıyla ilgili ölçümlerde yapıldı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımının önemiyle ilgili broşür dağıtan ekipler, şoför ve yolcuları da bilgilendirdi. Yolcuların güvenli seyahati için denetimlerin bayram süresince devam edeceği öğrenildi. Otobüs şoförü Mehmet Çomar, "Denetimlerden ve memur arkadaşlardan memnunuz. Araç denetimleri ve lastik denetimlerini yapıyorlar. Yoğunluğumuz var ek seferler yapılıyor" dedi.