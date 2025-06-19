Otomobil apartmana daldı, yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil apartmana daldı, yaralılar var

Karabük’te yokuşta kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine girip yan yattı. Kazada sürücü A.K. ile 4 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi 1048'inci Sokak'ta meydana geldi. A.K.'nin yokuşta kontrolünü yitirdiği 34 BH 8013 plakalı otomobil, apartmanın bahçesine girerek yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile yanındaki S.E., H.Y., F.D. ve Z.H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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