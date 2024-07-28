Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Uşak'ta bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta Ü.S. (44) yönetimindeki 64 AC 441 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

Otomobil, orta refüje çıktıktan sonra bir süre ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu.

Otomobil devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından, otomobilde yolcu konumunda bulunan H.Y. (17), H.S. (24), İ.A. (16), M.E.T. (15) ve H.A. (15) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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