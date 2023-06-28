Otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

DHA’nın haberine göre, kaza, sabah saatlerinde, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi. İbrahim Eyitürk'ün (64) kontrolünü yitirdiği 34 FP 5867 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan İbrahim Eyitürk ile Mutlu Eyitürk (54) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim Eyitürk'ün sağlık durumunun ağır, Mutlu Eyitürk'ün ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

otomobil-bariyerlere-carpti-1i-agir-2-yarali-2586-dhaphoto1.jpg

otomobil-bariyerlere-carpti-1i-agir-2-yarali-2586-dhaphoto2.jpg

otomobil-bariyerlere-carpti-1i-agir-2-yarali-2586-dhaphoto3.jpg

otomobil-bariyerlere-carpti-1i-agir-2-yarali-2586-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Hatayspor'un 10 numarası belli oldu Spor
Hatayspor'un 10 numarası belli oldu
Türk Kara Kuvvetleri 2232 yaşında Güncel
Türk Kara Kuvvetleri 2232 yaşında
Giresunspor'dan Brezilya'ya. Serginho bir aylık rötarla Vasco Da Gama'da Spor
Giresunspor'dan Brezilya'ya. Serginho bir aylık rötarla Vasco Da Gama'da
Tatilcilere 'Carettalara dokunmayın' uyarısı Güncel
Tatilcilere 'Carettalara dokunmayın' uyarısı
Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı Güncel
Bıçaklı kavgada 1 ağır yaralı
Bu içecek vücuttaki kan oranını düşürüyor Şifalı Bitkiler
Bu içecek vücuttaki kan oranını düşürüyor
Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak Magazin
Şevval Sam'ın 'Yasak Elma' itirafı çok konuşulacak