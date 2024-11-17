Otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KARABÜK'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp beton bariyerlere çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eskipazar ilçesi Söğütlüçeşme mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametinden Gerede yönüne giden Tufan Palabıyık (75) yönetimindeki 34 YA 8603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp beton bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Tufan Palabıyık ile araçta bulunan H.P. (72), Y.P. (75) ve H.P. (77) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Tufan Palabıyık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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