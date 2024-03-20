Otomobil dere yatağına uçtu. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil dere yatağına uçtu. 3 yaralı
Çorum’un Alaca ilçesinde bir otomobil kontrolünü kaybettikten sonra takla atarak dere yatağına uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

3 kişinin yaralandığı kaza, Çorum’un Alaca ilçesinde meydana geldi. Ankara karayolu Eskiyapar köyü kavşağında meydana gelen kaza bölgeden edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Ali A.idaresindeki 06 ED 5126 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak dere yatağına uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan 42 yaşındaki Hediye A. ve 17 yaşındaki Muhittin Mert A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw166508-01.jpg

aw166508-02.jpg

aw166508-03.jpg

aw166508-04.jpg

aw166508-05.jpg

aw166508-06.jpg

Son Haberler
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı Ekonomi
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı Siyaset
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı Dünya
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü Gündem
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor Gündem
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor
3 katli binanın çatısında yangın çıktı Yerel Haberler
3 katli binanın çatısında yangın çıktı
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor Magazin
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor