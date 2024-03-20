Otomobil dere yatağına uçtu. 3 yaralı

3 kişinin yaralandığı kaza, Çorum’un Alaca ilçesinde meydana geldi. Ankara karayolu Eskiyapar köyü kavşağında meydana gelen kaza bölgeden edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Ali A.idaresindeki 06 ED 5126 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak dere yatağına uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü ve araçta bulunan 42 yaşındaki Hediye A. ve 17 yaşındaki Muhittin Mert A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.