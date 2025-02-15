Otomobil devi yüzlerce çalışanını işten çıkartacak. Atılan işçi köşeyi dönecek

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Otomobil devi yüzlerce çalışanını işten çıkartacak. Atılan işçi köşeyi dönecek

Alman otomobil devi Porsche, zayıf elektrikli araç talebi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2029 yılına kadar bin 900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Şirket, personel sayısını azaltmak için erken emeklilik ve kıdem tazminatı paketleri sunacak.

Porsche, ekonomik belirsizlikler ve zayıf elektrikli araç talebi nedeniyle 2029 yılına kadar 1.900 çalışanını işten çıkaracak. Şirket, iş gücünü azaltmak için gönüllü emeklilik ve tazminat paketleri sunmayı planlıyor.
Alman otomobil devi Porsche, ekonomik belirsizliklerin ve düşen elektrikli araç talebinin etkisiyle zor bir döneme giriyor. Şirket, 2029 yılına kadar 1.900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

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Bu karar, Porsche'nin maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma amacı taşıyan adımlarından biri olarak gündeme geldi. Porsche, iş gücündeki azalma için gönüllü erken emeklilik ve kıdem tazminatı gibi tekliflerle personel sayısını azaltmayı planlıyor. Ayrıca, yeni işe alımlarda da daha temkinli bir yaklaşım benimseyecek.

Son dönemde Porsche, özellikle Çin pazarında yaşanan daralma nedeniyle elektrikli araç satışlarında zorluklar yaşıyor. Bu düşüş, şirketin kâr marjlarını doğrudan etkiledi. Şirket, Çin’deki teslimatların gerilemesiyle başa çıkabilmek için bu yıl 800 milyon Euro’luk bir bütçe ayırarak içten yanmalı motor ve plug-in hibrit modellerine ağırlık vermeyi tercih etti. Ancak, Porsche'nin en büyük pazarlarından biri olan ABD’de satışlar hâlâ güçlü.

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ABD'deki potansiyel yeni gümrük vergileri ve ithalat bağımlılığının getirdiği riskler de Porsche için tehdit oluşturuyor. Şirket, bu durumu aşmak için ABD'de üretim yapma kararı almayı düşünüyor. Özellikle eski Başkan Donald Trump döneminde, Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergisi tehditleri, Porsche’nin ABD’de daha fazla yerel üretim yapma düşüncesini artırdı.

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Porsche, bu ekonomik zorluklara rağmen stratejik değişiklikler yaparak gelecekteki belirsizlikleri aşmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Finans Direktörü Lutz Meschke ve Satış Direktörü Detlev von Platen'in görevden alınmasıyla dikkat çekmişti. İki yöneticinin görevden alınma kararı, şirketin iç yapısındaki değişimlere işaret ediyor. Meschke'nin görevden alınmasında Porsche CEO’su Oliver Blume ile arasındaki gerginliklerin etkili olduğu söyleniyor.

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