Otomobil devinden kötü haber! Kimse bunu beklemiyordu

Volkswagen'in fabrikasını kapatması şirketin 87 yıllık tarihinde Almanya'daki ilk kapanma olarak tarihe geçecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yaşanan kriz nedeni ile Almanya'da bazı fabrikalarını kapatmak üzerine çalışıyor.

Binek otomobillerin yanında diğer grupları da hedef alan olası önlemler arasında, şirketin istihdamı 2029 yılına kadar güvende tutmak için sendikalarla yaptığı anlaşmanın sona erdirilmesi de bulunuyor.

Volkswagen Çalışma Konseyinden yapılan açıklamada ise markanın Almanya'daki büyük araç fabrikası ile parça üretim fabrikasını kapatmayı planladığı belirtilerek, şirketin yönetim kurulunun planlarına karşı direniş göstereceği mesajı verildi.

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye iş sağlıyor.