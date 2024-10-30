Otomobil devinin fabrikası kalıcı olarak kapatılacak! Tarih belli oldu

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının, Brüksel'de üretim yapan tesisinde faaliyet gösteren fabrika 28 Şubat 2025'te kalıcı olarak sona erecek.

Yaklaşık 3 bin çalışanın bulunduğu fabrikada, bu yıl sonundan önce herhangi bir işten çıkarma olmayacak. Bu süre zarfında fabrika için olası yatırımcılar ve alıcılarla görüşmeler devam edecek.

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.