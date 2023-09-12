Otomobil, elektrik direğine çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Sedef Aydın hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.
Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, Dallıca Mahallesi mevkisinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki T.İ.A, A.B. ve K.A. yaralandı.
Yaralıların sağlık durumu iyi
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.