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Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırşehir - Ankara karayolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:55
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı 

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Kırşehir - Ankara karayolunda elektrik direğine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Ankara istikametine giden M.A. yönetimindeki 34 UZ 6992 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarparak yan yattı. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile birlikte yaralanan R.Y., B.A., Z.A. ve T.O. da olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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