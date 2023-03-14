Otomobil göstergesindeki bu üçgen işareti ne işe yarıyor? Sürücülerin büyük çoğunluğu bilmiyor

Arabaların göstergelerinde bulunan üçgen bir yön işaretidir ve amacı yakıt deposu kapağının hangi tarafta olduğunu sürücülere göstermektir. Özellikle yeni bir araç kullanıyorsanız ve benzin istasyonundaysanız hangi taraftan yanaşmanın daha iyi olduğu sorusuna yanıt veriyor.

Bazı ekranlarda bu işaret olmayabiliyor:

Chip.de'nin derlemesine göre; çoğu durumda Avrupa pazarında satılan arabaların yakıt deposu kapağı sağ tarafa takılıdır.

Öte yandan, soldan akan trafik için üretilmiş arabaların yakıt doldurma kapağı genellikle sol taraftadır.

Bu örneğin Toyota, Honda, Nissan ve Daihatsu tarafından yapılan Japon arabaları için geçerlidir.

Yakıt doldurma kapağının sağ veya sol tarafa takılmış olması, sürücülerin acil bir durumda, işlek yolda olmak zorunda kalmadan depoyu yedek bir bidonla doldurabilecekleri anlamına gelir.

Bununla birlikte, istisnalar da vardır: ABD markaları Chrysler, Dodge ve Jeep ile bazı Mercedes A ve B sınıfı araçlar, tankı sürücü tarafına takmışlardır.