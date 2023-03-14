14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji & Otomotiv
  • >
  • Otomobil göstergesindeki bu üçgen işareti ne işe yarıyor? Sürücülerin büyük çoğunluğu bilmiyor

Otomobil göstergesindeki bu üçgen işareti ne işe yarıyor? Sürücülerin büyük çoğunluğu bilmiyor

Sürücülere özellikle kiralık bir araba gibi bir başkasının arabasını kullanırken büyük kolaylık sağlayan bu işaret ne anlama geliyor. İşte cevabı...

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:14
Takip Et

Otomobil göstergesindeki üçgen işareti ne anlama geliyor

Otomobil göstergesindeki bu üçgen işareti ne işe yarıyor? Sürücülerin büyük çoğunluğu bilmiyor
+
Aa
-

Arabaların göstergelerinde bulunan üçgen bir yön işaretidir ve amacı yakıt deposu kapağının hangi tarafta olduğunu sürücülere göstermektir. Özellikle yeni bir araç kullanıyorsanız ve benzin istasyonundaysanız hangi taraftan yanaşmanın daha iyi olduğu sorusuna yanıt veriyor.

Bazı ekranlarda bu işaret olmayabiliyor:

Chip.de'nin derlemesine göre; çoğu durumda Avrupa pazarında satılan arabaların yakıt deposu kapağı sağ tarafa takılıdır.

Öte yandan, soldan akan trafik için üretilmiş arabaların yakıt doldurma kapağı genellikle sol taraftadır.

Bu örneğin Toyota, Honda, Nissan ve Daihatsu tarafından yapılan Japon arabaları için geçerlidir.

Yakıt doldurma kapağının sağ veya sol tarafa takılmış olması, sürücülerin acil bir durumda, işlek yolda olmak zorunda kalmadan depoyu yedek bir bidonla doldurabilecekleri anlamına gelir.

Bununla birlikte, istisnalar da vardır: ABD markaları Chrysler, Dodge ve Jeep ile bazı Mercedes A ve B sınıfı araçlar, tankı sürücü tarafına takmışlardır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Taner Sağır istifa etti
7
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿Hatay Stadı'nın son halini görenler inanamadı
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿4 Kartal milli oluyor
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿6 kamu kurumu 170 personel alacak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.