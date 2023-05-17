Otomobil içinde baygın bulunmuştu. Nedeni ortaya çıktı

Adıyaman’da otomobil içinde baygın halde bulunan şahsın fare zehre içtiği öğrenildi.

Otomobil içinde baygın bulunmuştu. Nedeni ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre Adıyaman Gölbaşı Tabiat Parkı içerisinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde R.Ö., isimli şahsı baygın halde gören vatandaşlar durumu polis ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ö., önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw893163-01.jpg

FARE ZEHRİ İÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Burada tedavi altına alınan R.Ö’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, R.Ö’nün bilinmeyen nedenlerden dolayı fare zehri içerek yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

aw893163-02.jpg

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı