Otomobil içinde baygın bulunmuştu. Nedeni ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre Adıyaman Gölbaşı Tabiat Parkı içerisinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde R.Ö., isimli şahsı baygın halde gören vatandaşlar durumu polis ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ö., önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

FARE ZEHRİ İÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Burada tedavi altına alınan R.Ö’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, R.Ö’nün bilinmeyen nedenlerden dolayı fare zehri içerek yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.