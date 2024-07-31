Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiler kapsamında, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ufuk Cerenli hakimiyetindeki 78 AAJ 331 plakalı otomobil ile aynı istikamette olan Tuğba Esener idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün sağa dönüş yapmak istediği sırada çarpıştı. Meydana gelen korkunç kazada bisiklet sürücüsü Tuğba Esener ile yolcu olan Gülcihan Aydoğan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.