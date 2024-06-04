Otomobil ile çarpışan motosiklet yola savruldu

Kaynak: İHA
Otomobil ile çarpışan motosiklet yola savruldu

Bolu-Karacasu yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bolu-Karacasu yolunda meydana gelen kaza ile ilgili elde edilen bilgilere göre Karacasu istikametinde seyreden Emine Y. yönetimindeki otomobil, yol üzerinde yer alan ara sokağa girmek istedi. Bu esnada Fikri A. idaresindeki motosiklet, dönüş yapan otomobil ile çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Meydana gelen kazada Fikri A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

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Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürülürken kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

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