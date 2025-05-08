Otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü! Alkollü sürücü çalılarda saklanırken bulundu

Kaza, saat 01.10 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Hoş (33) yönetimindeki 06 EMB 514 plakalı Mercedes marka otomobil, İznik’ten Orhangazi istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Y.S. (47) idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak ağır hasar aldı. Cip, yol kenarındaki zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Lüks otomobilde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri olduğu öğrenilen Gürsel Hoş (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı.

CİP SÜRÜCÜSÜ ÇALILIKLAR ARASINDA BULUNDU

Kaza yerine ulaşan ekipler, cipin sürücüsünü araçta bulamayınca çevrede arama çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda 47 yaşındaki Y.S., kaza mahalline yakın bir noktada çalılıkların arasında saklanırken bulundu. Hafif yaralı olduğu belirlenen sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

1.40 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede yapılan kontrollerde Y.S.’nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın meydana geldiği noktada inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekipleri, çalışmaların ardından cenazeleri hastane morguna nakletti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin tahkikat, jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülüyor. Yetkililer, kazaya ilişkin delil toplama ve soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.